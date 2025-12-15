Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|
15.12.2025 14:56:23
EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandate of Ralf Polito as Member of the Management Board extended
|
EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Key word(s): Personnel
The Supervisory Board and Ralf Polito agreed today to extend his mandate as Chief Operating Officer until December 31, 2026. The Management Board of Wolford AG will continue to consist of the members, Ralf Polito, and, Marco Pozzo, as the Deputy CEO.
End of Inside Information
|
