15.12.2025 14:56:23

EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandate of Ralf Polito as Member of the Management Board extended

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Key word(s): Personnel
Wolford AG: Mandate of Ralf Polito as Member of the Management Board extended

15-Dec-2025 / 14:56 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Supervisory Board and Ralf Polito agreed today to extend his mandate as Chief Operating Officer until December 31, 2026. The Management Board of Wolford AG will continue to consist of the members, Ralf Polito, and, Marco Pozzo, as the Deputy CEO.
 


End of Inside Information

15-Dec-2025 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Austria
Phone: +43/5574/6900
E-mail: investor@wolford.com
Internet: www.wolford.com
ISIN: AT0000834007
WKN: 83400
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart; Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2245782

 
End of Announcement EQS News Service

2245782  15-Dec-2025 CET/CEST

