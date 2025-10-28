DEUTZ Aktie

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

28.10.2025 17:34:25

EQS-AFR: DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DEUTZ AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

28.10.2025 / 17:34 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die DEUTZ AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: http://www.deutz.com/de/investor-relations/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: http://www.deutz.com/en/investor-relations/

28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Deutschland
Internet: www.deutz.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220036  28.10.2025 CET/CEST

