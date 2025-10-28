DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
28.10.2025 17:34:25
EQS-AFR: DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DEUTZ AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DEUTZ AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: http://www.deutz.com/de/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort: http://www.deutz.com/en/investor-relations/
28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2220036 28.10.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DEUTZ AGmehr Nachrichten
|
17:34
|EQS-AFR: DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
17:34
|EQS-AFR: DEUTZ AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
20.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
20.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
20.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.10.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
16.10.25
|DEUTZ-Aktie steigt nach Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft (dpa-AFX)
|
16.10.25
|SDAX aktuell: SDAX klettert nachmittags (finanzen.at)