DEUTZ Aktie
|8,41EUR
|-0,12EUR
|-1,35%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
16.12.2025 09:38:40
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 10,90 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schlanke Struktur des Motorenbauers biete ordentliche Hebeleffekte, sobald die Nachfrage zurückkehre, schrieb Stefan Augustin am Dienstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
11,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,44 €
|
Abst. Kursziel*:
33,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,44%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DEUTZ AGmehr Analysen
|09:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|19.11.25
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|8,42
|-1,17%
