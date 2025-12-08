Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

08.12.2025 19:04:03

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

08.12.2025 / 19:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 8. Dezember 2025 – Im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 930.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
01.12.2025 55.257 44,7492 XETA
01.12.2025 18.075 44,7086 TQEX
01.12.2025 71.718 44,7271 CEUX
01.12.2025 4.950 44,7255 AQEU
02.12.2025 110.903 45,5197 XETA
02.12.2025 17.672 45,4615 TQEX
02.12.2025 62.475 45,4580 CEUX
02.12.2025 8.950 45,5042 AQEU
03.12.2025 176.615 44,7327 XETA
03.12.2025 36.602 44,7602 TQEX
03.12.2025 159.314 44,7228 CEUX
03.12.2025 27.469 44,6793 AQEU
04.12.2025 9.732 43,5192 XETA
04.12.2025 7.824 43,2675 TQEX
04.12.2025 31.085 43,2114 CEUX
04.12.2025 1.359 43,2100 AQEU
05.12.2025 47.729 43,6210 XETA
05.12.2025 14.319 43,6351 TQEX
05.12.2025 60.612 43,6250 CEUX
05.12.2025 7.340 43,6439 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 5. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 5.543.624 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242080  08.12.2025 CET/CEST

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten