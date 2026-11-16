CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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16.11.2026 18:00:01

EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: CANCOM SE / Buyback 2026 / 10. Interim Notification
CANCOM SE: Release of a capital market information

16.11.2026 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Share buyback / 10th Interim Report – Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

In the period from 09 November 2026 up to and including 13 November 2026, CANCOM SE acquired a total of 146,907 treasury shares as part of the share buyback program, of which the start date 07 September 2026 was announced in the ad hoc announcement of 01 September 2026 and the announcement of 02 September 2026 in accordance with Article 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 and Article 2 para.1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The shares were acquired as follows:

Date Aggregated volume (number of shares) Volume-weighted average price in XETRA trading, commercially rounded to four decimal places
(in EUR)
09.11.2026 28,656 20.4694
10.11.2026 29,228 20.4245
11.11.2026 29,282 20.5531
12.11.2026 29,778 20.9772
13.11.2026 29,963 20.7701

This brings the total volume of treasury shares repurchased by CANCOM SE under the share buyback program since 07 September 2026 to 1,246,775.

Further information on the transactions pursuant to Art. 5 para.1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with. Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the internet at https://investors.cancom.com/share-buyback-2026/.

The treasury shares were acquired by a credit institution commissioned by CANCOM SE exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

 

Munich, Germany, 16 November 2026

CANCOM SE

The Executive Board

 


16.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 Munich
Germany
Internet: http://www.cancom.de
LEI Code: 391200T4AUN1BPBXAO14

 
End of News EQS News Service

2435954  16.11.2026 CET/CEST

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