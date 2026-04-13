CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
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13.04.2026 18:00:03
EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE
/ Rückkauf 2025 / 26. Zwischenmeldung
Aktienrückkauf / 26. Zwischenmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 07. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 insgesamt 151.185 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 22. September 2025 mit Ad hoc-Mitteilung vom 09. September 2025 und Bekanntmachung vom 18. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.
Die Aktien wurden wie folgt erworben:
Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 22. September 2025 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 2.423.924 Stück.
Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2025/ veröffentlicht.
Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
München, 13. April 2026
CANCOM SE
Der Vorstand
13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2307096 13.04.2026 CET/CEST
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|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
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