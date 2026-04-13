CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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13.04.2026 18:00:03

EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / Rückkauf 2025 / 26. Zwischenmeldung
CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.04.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktienrückkauf / 26. Zwischenmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat im Zeitraum vom 07. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 insgesamt 151.185 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn am 22. September 2025 mit Ad hoc-Mitteilung vom 09. September 2025 und Bekanntmachung vom 18. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen
(in Stück)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs im XETRA-Handel, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen
(in Euro)
- - -
07.04.2026 37.190 25,5841
08.04.2026 37.498 25,9146
09.04.2026 38.043 25,0828
10.04.2026 38.454 24,6433

Somit beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 22. September 2025 durch die CANCOM SE zurückgekauften eigenen Aktien auf 2.423.924 Stück.

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2025/ veröffentlicht.

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgte durch ein von der CANCOM SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

 

München, 13. April 2026

CANCOM SE

Der Vorstand


13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CANCOM SE
Erika-Mann-Straße 69
80636 München
Deutschland
Internet: http://www.cancom.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2307096  13.04.2026 CET/CEST

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