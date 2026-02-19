CANCOM Aktie

23,70EUR 0,00EUR 0,00%
CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

19.02.2026 15:01:19

CANCOM SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Die Mischung aus einer Rückkehr zu einem wieder höheren Wachstum, steigenden operativen Margen und einer potenziellen Höherbewertung durch einen zyklischen Aufschwung mache ein Investment in das Papier des IT-Dienstleisters attraktiv, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme die zugleich verlässliche Ausschüttung an Barmitteln./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
23,45 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
23,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

