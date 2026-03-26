CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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26.03.2026 09:40:35

CANCOM SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichen Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem schwierigen Jahr habe der IT-Dienstleister große Anstrengungen auf sich genommen, um die Kostenbasis zu verbessern. Die Entwicklung im Schlussquartal sei positiv, wohl auch wegen einer eingeleiteten Erholung im öffentlichen Sektor in Deutschland. In den Prognosen des Unternehmens sieht er keine größeren Überraschungen./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,80 € 		Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,84%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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