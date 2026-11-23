EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: CANCOM SE / CANCOM SE / Rückkauf 2026 / Abschlussmeldung

CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Aktienrückkauf / Abschlussmeldung – Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die CANCOM SE hat den laufenden Aktienrückkauf („Aktienrückkaufprogramm 2026“) auf Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 17. Juni 2026 abgeschlossen. Im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 20. November 2026 hat die CANCOM SE im Rahmen des Aktienrückkaufs, dessen Beginn mit Ad-hoc-Mitteilung vom 01. September 2026 und Bekanntmachung vom 02. September 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 07. September 2026 mitgeteilt wurde („Aktienrückkaufprogramm 2026“), insgesamt 1.372.130 Aktien wie folgt erworben:

Rückkaufzeitraum Gesamtzahl erworbener eigener Aktien

(in Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen

(in Euro) 07. September 2026 – 20. November 2026 1.372.130 21,8638



Der Aktienrückkauf wurde am 20. November 2026 durch Erreichen des Gesamtkaufpreises von EUR 30 Mio. ohne Erwerbsnebenkosten abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 07. September 2026 bis einschließlich 20. November 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 1.372.130 Stück. Dies entspricht 4,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Ermächtigung zum Aktienrückkauf. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich 21,8638 € (ohne Erwerbsnebenkosten).

Weitere Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://investoren.cancom.de/aktienrueckkauf-2026/ veröffentlicht.

Der Erwerb der Aktien der CANCOM SE erfolgte durch eine von der CANCOM SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

München, 23. November 2026

CANCOM SE

Der Vorstand