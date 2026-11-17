EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
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17.11.2026 16:37:31
EQS-CMS: Evotec SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: EVOTEC SE
/ Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Abschlussmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|LEI Code:
|529900F9KI6OYITO9B12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436722 17.11.2026 CET/CEST
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