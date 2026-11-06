HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec von 3,60 auf 3,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christian Ehmann attestierte dem Wirkstoffforscher am Donnerstag ein solides drittes Quartal. Die Prognose für das Geschäftsjahr sei im Zuge einer Fertigungspartnerschaft mit Vertex bestätigt worden. Die aktualisierten Ziele für 2030 wirkten ehrgeizig. Das Kursziel hob der Experte wegen höherer diesjähriger Schätzungen und der Erwartung geringerer Investitionsausgaben an./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:38 / GMT

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