EQS-CMS: MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MLP SE / Zwischenmeldung Aktienrückkaufprogramm / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 4. Zwischenmeldung

MLP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.12.2025 / 11:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MLP SE: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien -

4. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 23. Dezember 2025 wurden insgesamt 28.188 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der MLP SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. Dezember 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Durchschnittskurs (in EURO) 22.12.2025 14.087 6,8502 23.12.2025 14.101 6,8587

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der MLP SE veröffentlicht (https://mlp-se.de).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis einschließlich 23. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 336.882 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der MLP SE erfolgt durch eine von der MLP SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse (Deutsche Börse Xetra).