MLP Aktie

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WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908

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29.07.2026 14:52:35

MLP SE Buy

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) für das zweite Quartal liege deutlich über dem Vorjahreswert, merkte Gerhard Schwarz am Mittwoch nach dem Bericht des Finanzdienstleisters an. Er wertet dies als überzeugendes Signal, dass MLP wie von ihm erwartet auf einem soliden Wachstumspfad bleibe./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MLP SE Buy
Unternehmen:
MLP SE 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,06 € 		Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,28%
Analyst Name::
Gerhard Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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