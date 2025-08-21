Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

21.08.2025 23:01:26

EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Thorsten Langheim, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.08.2025 / 23:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thorsten
Nachname(n): Langheim

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Deutsche Telekom AG

b) LEI
549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
31,15 EUR 934.500 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
31,15 EUR 934.500 EUR

e) Datum des Geschäfts
20.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.telekom.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100288  21.08.2025 CET/CEST





Nachrichten zu Deutsche Telekom AGmehr Nachrichten