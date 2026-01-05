Deutsche Telekom Aktie

27,63EUR 0,03EUR 0,11%
Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

05.01.2026 11:26:01

Deutsche Telekom Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 35,70 Euro genannt. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,64 € 		Abst. Kursziel*:
29,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,21%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

