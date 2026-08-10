DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
10.08.2026 16:52:48
EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
10.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Germany
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|End of News
|EQS News Service
|
106446 10.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DEUTZ AG
|
10.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, Kauf (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, Verkauf (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, sell (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, Kauf (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, buy (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-DD: DEUTZ AG: Dr. Sebastian C. Schulte, sell (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|23.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|10,66
|1,91%
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