DEUTZ Aktie
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WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 13,20 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Wehrtechnikherstellers FFG hieve Deutz auf ein neues Niveau, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal öffne die Tür weit für Synergien der Wehrtechnik und des klassischen Motorenbaus des Unternehmens. FFG sei "sicherlich mehr als einige feine Rüstungsaufträge vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs"./rob/bek/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,55 €
|
Abst. Kursziel*:
51,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,25%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
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