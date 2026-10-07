DEUTZ Aktie
|11,44EUR
|0,20EUR
|1,78%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start seiner Bewertung der Deutz-Aktie vor fast einem Jahr habe den Titel "Eine Transformationsgeschichte" gehabt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Juli bekannt gegebene Übernahme von FFG sei ein wesentlicher Schritt in diesem Transformationsprozess. Es erhöhe das Engagement des Motorenbauers im Rüstungssektor und verbessere das Margenprofil erheblich./ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,15 €
|
Abst. Kursziel*:
47,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,23%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
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|ROUNDUP: Motorenbauer Deutz möchte Personal am Stammwerk abbauen (dpa-AFX)
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06.10.26
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06.10.26
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06.10.26
|MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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30.09.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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29.09.26
|MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu DEUTZ AG
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|27.08.26
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|DZ BANK
|06.08.26
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|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
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|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|11,37
|1,16%
Aktuelle Aktienanalysen
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|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.10.26
|AIR France-KLM Market-Perform
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