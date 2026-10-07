DEUTZ Aktie

11,44EUR 0,20EUR 1,78%
DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.10.2026 07:48:33

DEUTZ Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutz von 13,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Start seiner Bewertung der Deutz-Aktie vor fast einem Jahr habe den Titel "Eine Transformationsgeschichte" gehabt, schrieb Lasse Stueben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Juli bekannt gegebene Übernahme von FFG sei ein wesentlicher Schritt in diesem Transformationsprozess. Es erhöhe das Engagement des Motorenbauers im Rüstungssektor und verbessere das Margenprofil erheblich./ck/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
16,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11,15 € 		Abst. Kursziel*:
47,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,23%
Analyst Name::
Lasse Stueben 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DEUTZ AG

mehr Nachrichten

Analysen zu DEUTZ AG

mehr Analysen
07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 DEUTZ Buy Warburg Research
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DEUTZ AG 11,37 1,16% DEUTZ AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:14 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Roche Outperform Bernstein Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
06.10.26 Fraport Underweight Barclays Capital
06.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
06.10.26 L'Oréal Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
06.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
06.10.26 Shell Neutral UBS AG
06.10.26 Eni Buy UBS AG
06.10.26 BP Buy UBS AG
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
06.10.26 DHL Group Neutral UBS AG
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen