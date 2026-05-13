EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.05.2026 / 15:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Lehner

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 176,80 EUR 53.040,00 EUR 176,80 EUR 35.360,00 EUR 176,80 EUR 3.536,00 EUR 176,80 EUR 24.928,80 EUR 176,80 EUR 59.935,20 EUR 177,60 EUR 8.880,00 EUR 177,60 EUR 53.280,00 EUR 177,60 EUR 53.280,00 EUR 177,60 EUR 3.552,00 EUR 177,60 EUR 1.953,60 EUR 177,60 EUR 17.760,00 EUR 177,60 EUR 1.776,00 EUR 177,60 EUR 6.216,00 EUR 177,60 EUR 888,00 EUR 177,60 EUR 3.552,00 EUR 177,60 EUR 17.760,00 EUR 177,60 EUR 4.440,00 EUR 177,60 EUR 1.776,00 EUR 177,60 EUR 532,80 EUR 177,60 EUR 1.776,00 EUR 177,60 EUR 355,20 EUR 177,60 EUR 1.243,20 EUR 177,60 EUR 3.552,00 EUR 177,60 EUR 1.776,00 EUR 177,60 EUR 17.760,00 EUR 177,60 EUR 888,00 EUR 177,60 EUR 1.065,60 EUR 177,60 EUR 3.019,20 EUR 177,60 EUR 7.104,00 EUR 177,60 EUR 5.328,00 EUR 177,60 EUR 1.776,00 EUR 177,60 EUR 35.520,00 EUR 177,60 EUR 5.328,00 EUR 177,60 EUR 888,00 EUR 177,60 EUR 5.328,00 EUR 177,60 EUR 17.760,00 EUR 177,60 EUR 532,80 EUR 177,60 EUR 4.972,80 EUR 177,60 EUR 1.420,80 EUR 177,60 EUR 8.880,00 EUR 177,60 EUR 710,40 EUR 177,60 EUR 710,40 EUR 177,60 EUR 888,00 EUR 177,60 EUR 888,00 EUR 177,60 EUR 1.243,20 EUR 177,60 EUR 5.328,00 EUR 177,60 EUR 17.760,00 EUR 177,60 EUR 29.481,60 EUR 177,60 EUR 5.505,60 EUR 177,60 EUR 8.880,00 EUR 177,60 EUR 10.123,20 EUR 177,60 EUR 2.841,60 EUR 177,60 EUR 5.328,00 EUR 177,60 EUR 17.760,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 177,3579 EUR 586.168,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Exchange MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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