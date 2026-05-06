Elmos Semiconductor Aktie
|186,40EUR
|-4,00EUR
|-2,10%
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen von 162 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle wichtigen Kennziffern des Halbleiterherstellers hätten sich stark entwickelt und die Jahresziele seien höher gesteckt worden, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie habe großes Vertrauen, dass Elmos im Geschäftsjahr 2026 wieder zweistellig wachsen werde und rechne auch mit weiteren Prognoseanhebungen im Laufe des Jahres./ck/rob/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
181,80 €
|
Abst. Kursziel*:
18,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
186,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,34%
|
Analyst Name::
Amelie Dueckelmann-Dublany
|
KGV*:
-
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