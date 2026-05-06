HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen von 162 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle wichtigen Kennziffern des Halbleiterherstellers hätten sich stark entwickelt und die Jahresziele seien höher gesteckt worden, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie habe großes Vertrauen, dass Elmos im Geschäftsjahr 2026 wieder zweistellig wachsen werde und rechne auch mit weiteren Prognoseanhebungen im Laufe des Jahres./ck/rob/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:15 / GMT

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