Elmos Semiconductor Aktie

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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

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05.05.2026 10:46:58

Elmos Semiconductor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Jahresstart des Halbleiterunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er habe mit einer Erhöhung des Jahresausblicks erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
183,80 € 		Abst. Kursziel*:
-2,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
187,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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