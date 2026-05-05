Elmos Semiconductor Aktie
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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Jahresstart des Halbleiterunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er habe mit einer Erhöhung des Jahresausblicks erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
180,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
183,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
187,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
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