Elmos Semiconductor Aktie

196,60EUR 2,80EUR 1,44%
Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.05.2026 09:14:22

Elmos Semiconductor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Das Chipunternehmen habe einen starken Jahresauftakt gehabt und deshalb seine Zielsetzungen erhöht, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein prozentual zweistelliges Wachstum bahne sich an. Verknappte Wafer brächten Aufwärtspotenzial für die Prognosen mit sich./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
196,20 € 		Abst. Kursziel*:
9,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
196,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
Analyst Name::
Tammy Qiu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten