Elmos Semiconductor Aktie
|196,60EUR
|2,80EUR
|1,44%
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Das Chipunternehmen habe einen starken Jahresauftakt gehabt und deshalb seine Zielsetzungen erhöht, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein prozentual zweistelliges Wachstum bahne sich an. Verknappte Wafer brächten Aufwärtspotenzial für die Prognosen mit sich./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
196,20 €
|
Abst. Kursziel*:
9,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
196,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
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