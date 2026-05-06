Elmos Semiconductor Aktie

186,40EUR -4,00EUR -2,10%
Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 11:53:37

Elmos Semiconductor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Chiphersteller höher gesteckte Ausblick markiere den Beginn und nicht das Ende der Fahnenstange, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer weiteren Zielanhebung in diesem Jahr und verwies darauf, dass Elmos im Juni vom SDax in den MDax aufsteigen könnte./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
192,20 € 		Abst. Kursziel*:
9,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
186,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,66%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
13:16 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:53 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.05.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.05.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
30.03.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elmos Semiconductor 185,40 -2,63% Elmos Semiconductor

Aktuelle Aktienanalysen

17:18 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
17:17 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
16:51 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
16:22 Pfizer Kaufen DZ BANK
15:44 Schaeffler Kaufen DZ BANK
15:43 BNP Paribas Halten DZ BANK
15:21 TeamViewer Kaufen DZ BANK
15:01 Infineon Outperform Bernstein Research
14:58 Pfizer Neutral UBS AG
14:51 Bayer Overweight Barclays Capital
14:50 Zalando Overweight Barclays Capital
14:47 Raiffeisen Barclays Capital
14:06 Zalando Buy UBS AG
13:53 AMD Overweight Barclays Capital
13:52 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
13:51 AMD Outperform Bernstein Research
13:51 Infineon Neutral UBS AG
13:51 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:50 Lufthansa Buy UBS AG
13:50 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13:49 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
13:49 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:47 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:46 Diageo Outperform Bernstein Research
13:46 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
13:46 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:45 Novo Nordisk Underperform Bernstein Research
13:44 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:43 Unilever Hold Deutsche Bank AG
13:43 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
13:42 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:42 DHL Group Overweight Barclays Capital
13:41 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
13:41 Diageo Outperform RBC Capital Markets
13:41 Fraport Overweight Barclays Capital
13:40 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
13:39 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
13:39 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
13:39 AB InBev Overweight Barclays Capital
13:38 UniCredit Overweight Barclays Capital
13:38 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
13:37 AXA Overweight Barclays Capital
13:36 Zalando Outperform RBC Capital Markets
13:36 Infineon Overweight Barclays Capital
13:35 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
13:34 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
13:34 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:33 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
13:32 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen