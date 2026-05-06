Elmos Semiconductor Aktie
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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach Quartalszahlen und angehobenen Jahreszielen von 180 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Chiphersteller höher gesteckte Ausblick markiere den Beginn und nicht das Ende der Fahnenstange, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer weiteren Zielanhebung in diesem Jahr und verwies darauf, dass Elmos im Juni vom SDax in den MDax aufsteigen könnte./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192,20 €
|
Abst. Kursziel*:
9,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
186,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,66%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
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