13.11.2025 17:29:08

EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.11.2025 / 17:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Cord
Nachname(n): Dohrmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Evotec SE

b) LEI
529900F9KI6OYITO9B12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005664809

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
5,526 EUR 110.520,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
5,526 EUR 110.520,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Deutsche Börse Frankfurt
MIC: XFRA


13.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Internet: www.evotec.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101794  13.11.2025 CET/CEST





