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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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21.09.2026 15:35:45

EQS-DD: GEA Group AG: Klaus Stojentin, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.09.2026 / 15:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Klaus
Nachname(n): Stojentin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
64,95 EUR 194.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
64,95 EUR 194.850,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: GETTEX
MIC: MUND


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107152  21.09.2026 CET/CEST





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