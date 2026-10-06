GEA Aktie

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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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06.10.2026 13:47:34

GEA Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea von 78 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jüngste Aussagen des Managements ließen keine nachlassende Nachfrage erkennen, schrieb Timothy Lee in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Er rechnet mit einem weiteren zehnprozentigen organischen Auftragswachstum, welches einen leichten Rückgang beim organischen Umsatzwachstum kompensieren sollte. Die Aktie sei eine defensive Wette außerhalb des KI-Bereichs mit Potenzial für das Wachstum und die Margen./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Overweight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68,35 € 		Abst. Kursziel*:
15,58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,92%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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