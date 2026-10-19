EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GEA Group Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.10.2026 / 14:00 CET/CEST

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GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Aktienrückkauf – 10. Zwischenbericht Im Zeitraum vom 12.10.2026 bis einschließlich 16.10.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 62.000 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben. Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft: Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 12.10.2026 XETRA 4.500 68,9805 13.10.2026 XETRA 7.500 69,3046 14.10.2026 XETRA 10.000 69,5511 15.10.2026 XETRA 22.500 68,7431 16.10.2026 XETRA 17.500 69,6302 Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).



Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem . Düsseldorf, 19.10.2026 GEA Group Aktiengesellschaft Der Vorstand

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