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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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22.09.2026 20:55:46

GEA Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gea mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Anlagenbauer zeichne sich unter anderem durch relativ hohe Serviceerlöse, eine soliden Visibilität des Auftragsbestands und der Aussicht auf weitere Margensteigerungen aus, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Allerdings könne es in den kommenden zwölf Monaten an Kurstreibern mangeln./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Market-Perform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
67,25 € 		Abst. Kursziel*:
2,60%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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