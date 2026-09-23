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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gea mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Anlagenbauer zeichne sich unter anderem durch relativ hohe Serviceerlöse, eine soliden Visibilität des Auftragsbestands und der Aussicht auf weitere Margensteigerungen aus, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Allerdings könne es in den kommenden zwölf Monaten an Kurstreibern mangeln./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
67,25 €
|
Abst. Kursziel*:
2,60%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
67,25 €
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Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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