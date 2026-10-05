GEA Aktie
|68,50EUR
|0,80EUR
|1,18%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gea vor Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Umsatz und Auftragseingang dürften um jeweils 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Benjamin Thielmann in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Den Gewinn (EPS) des Anlagenbauers erwartet der Experte 13 Prozent höher./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 12:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Market-Perform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
68,00 €
|
Abst. Kursziel*:
1,47%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
68,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,73%
|
Analyst Name::
Benjamin Thielmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
05.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 68 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.10.26
|DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.10.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
05.10.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
05.10.26
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)