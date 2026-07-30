Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
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30.07.2026 10:52:53
EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
30.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106204 30.07.2026 CET/CEST
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