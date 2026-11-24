Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere sind nun der "Top Pick" der Analystin Elodie Rall im Subsektor für Hersteller schwerer Baustoffe und blieben obendrein auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Für den Sektor sei 2026 ein schwieriges Jahr gewesen, schrieb Rall am Montag. Für 2027 ist sie aber optimistisch, rechnet mit Preisanstiegen und liegt mit ihren Schätzungen im Schnitt etwas über dem operativen Ergebniskonsens ? besonders deutlich bei Heidelberg und dem Schweizer Konkurrenten Holcim. Rall hob auch die attraktiven Bewertungen hervor./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 22:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
177,95 €
|
Abst. Kursziel*:
29,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
178,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,78%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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