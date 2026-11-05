NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 211 auf 217 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Baustoffkonzerns habe seine Vermutung anlässlich der Hochstufung der Aktie im Oktober bestätigt - die Fundamentaldaten seien solider, als es der Aktienkurs impliziere, schrieb Anthony Codling am Donnerstag im Nachklang der Quartalszahlen./rob/ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:58 / EST



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