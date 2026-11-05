Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin hob am Donnerstag seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 6 Prozent an. Der Baustoffkonzern zähle zu den wenigen, die strukturelles Ergebniswachstum auf einem vernünftigen Bewertungsniveau böten, und dabei nicht auf eine klare Absatzerholung angewiesen seien, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
177,35 €
|
Abst. Kursziel*:
24,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
172,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,87%
|
Analyst Name::
Ben Rada Martin
|
KGV*:
-
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|
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Aktien in diesem Artikel
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