NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin hob am Donnerstag seine Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 6 Prozent an. Der Baustoffkonzern zähle zu den wenigen, die strukturelles Ergebniswachstum auf einem vernünftigen Bewertungsniveau böten, und dabei nicht auf eine klare Absatzerholung angewiesen seien, schrieb er./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:19 / GMT

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