Heidelberg Materials Aktie
|189,35EUR
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|2,60%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 221 Euro belassen. Der Baustoffkonzern sei stabil ins Jahr gestartet, schrieb Anthony Codling am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht das operative Ergebnis (Ebitda) und den Umsatz im Rahmen der Konsensschätzungen./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
221,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
194,90 €
|
Abst. Kursziel*:
13,39%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
189,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,72%
|
Analyst Name::
Anthony Codling
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KGV*:
-
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