Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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06.05.2026 13:39:31

Heidelberg Materials Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 221 Euro belassen. Der Baustoffkonzern sei stabil ins Jahr gestartet, schrieb Anthony Codling am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Er sieht das operative Ergebnis (Ebitda) und den Umsatz im Rahmen der Konsensschätzungen./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Sector Perform
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
221,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
194,90 € 		Abst. Kursziel*:
13,39%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
189,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,72%
Analyst Name::
Anthony Codling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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