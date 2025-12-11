Kontron Aktie
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
11.12.2025 12:26:17
EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
|Language:
|English
|Company:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|https://www.kontron.com
|End of News
|EQS News Service
102356 11.12.2025 CET/CEST
