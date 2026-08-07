PVA TePla Aktie

PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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07.08.2026 20:39:05

EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

07.08.2026 / 20:38 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Jalin
Last name(s): Ketter

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
PVA TePla AG

b) LEI
5299002Y7DARXV2Y4R82 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0007461006

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
30.4800 EUR 18,288.00 EUR
31.0600 EUR 4,969.60 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
30.6021 EUR 23,257.6000 EUR

e) Date of the transaction
06/08/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


07.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Germany
Internet: www.pvatepla.com
LEI Code: 5299002Y7DARXV2Y4R82



 
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106404  07.08.2026 CET/CEST





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07.08.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

PVA TePla AG 30,04 0,40% PVA TePla AG

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