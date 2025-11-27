PVA TePla Aktie

21,88EUR -0,08EUR -0,36%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 15:05:01

PVA TePla Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Interesse habe sich vor allem auf die Auftragslage im Schlussquartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei hinsichtlich der Aufträge des Anlagenherstellers für die Materialbearbeitung zuversichtlich./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Hold
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,82 € 		Abst. Kursziel*:
19,16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,83%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten