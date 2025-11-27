NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Interesse habe sich vor allem auf die Auftragslage im Schlussquartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei hinsichtlich der Aufträge des Anlagenherstellers für die Materialbearbeitung zuversichtlich./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET



