PVA TePla Aktie
|21,88EUR
|-0,08EUR
|-0,36%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Interesse habe sich vor allem auf die Auftragslage im Schlussquartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei hinsichtlich der Aufträge des Anlagenherstellers für die Materialbearbeitung zuversichtlich./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Hold
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,82 €
|
Abst. Kursziel*:
19,16%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
21,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,83%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
