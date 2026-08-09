PVA TePla Aktie
|30,04EUR
|0,12EUR
|0,40%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Metrologie- und Materiallösungen stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Grundsätzlich bleibe die Anlagestory aber intakt./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,40 €
|
Abst. Kursziel*:
82,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,44%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
07.08.26
|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy (EQS Group)
|
07.08.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für PVA Tepla auf 47 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
Analysen zu PVA TePla AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|30,04
|0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|KSB Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research