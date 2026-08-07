PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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07.08.2026 20:39:05

EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.08.2026 / 20:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jalin
Nachname(n): Ketter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PVA TePla AG

b) LEI
5299002Y7DARXV2Y4R82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007461006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
30,4800 EUR 18.288,00 EUR
31,0600 EUR 4.969,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
30,6021 EUR 23.257,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Deutschland
Internet: www.pvatepla.com
LEI Code: 5299002Y7DARXV2Y4R82



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106404  07.08.2026 CET/CEST





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