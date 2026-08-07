PVA TePla Aktie
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
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07.08.2026 20:39:05
EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PVA TePla AG
|Im Westpark 10-12
|35435 Wettenberg
|Deutschland
|Internet:
|www.pvatepla.com
|LEI Code:
|5299002Y7DARXV2Y4R82
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106404 07.08.2026 CET/CEST
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