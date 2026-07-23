PVA TePla Aktie

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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

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23.07.2026 12:21:56

PVA TePla Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Kennziffern des Hightech-Unternehmens dürften nicht als positiver Kurstreiber fungieren, prognostizierte Michael Kuhn in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Rückgang der Bruttomarge im Vergleich zum relativ hohen Vorjahresniveau./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,40 € 		Abst. Kursziel*:
82,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,17%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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