PVA TePla Aktie
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WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Kennziffern des Hightech-Unternehmens dürften nicht als positiver Kurstreiber fungieren, prognostizierte Michael Kuhn in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Rückgang der Bruttomarge im Vergleich zum relativ hohen Vorjahresniveau./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
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Unternehmen:
PVA TePla AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
50,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,40 €
|
Abst. Kursziel*:
82,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,17%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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