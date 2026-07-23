FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Kennziffern des Hightech-Unternehmens dürften nicht als positiver Kurstreiber fungieren, prognostizierte Michael Kuhn in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Rückgang der Bruttomarge im Vergleich zum relativ hohen Vorjahresniveau./rob/edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET



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