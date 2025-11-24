Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|
24.11.2025 09:51:08
EQS-DD: Schaeffler AG: Matthias Zink, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
24.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schaeffler AG
|Industriestr. 1-3
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.schaeffler.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101996 24.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Schaeffler AGmehr Analysen
|11.11.25
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Schaeffler AG
|6,34
|1,28%