Schaeffler Aktie

6,79EUR -0,18EUR -2,51%
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

04.11.2025 09:01:26

Schaeffler Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 5,20 Euro auf "Neutral" belassen. Jose Asumendi verwies am Dienstag auf die bereits bekannten Eckdaten. Das dritte Quartal sei robust gewesen, so sein Fazit. Aktivitäten im Bereich humanoider Roboter gewännen an Dynamik, auch weil kürzlich zwei neue Partnerschaften in diesem Bereich vermeldet worden seien./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
5,20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
6,82 € 		Abst. Kursziel*:
-23,70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,36%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

