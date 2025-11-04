Schaeffler Aktie

6,79EUR -0,18EUR -2,51%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

04.11.2025 08:51:51

Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen mit einem Kursziel von 5,25 Euro auf "Hold" belassen. Wie bereits angedeutet sei das dritte Quartal gut gewesen, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag. Schaeffler entwickele sich gut. Die Bewertung hält die Expertin aber weiterhin für vergleichsweise zu hoch - trotz eines Hypes um humanoide Roboter. Im Bereich der E-Mobilität habe der Autozulieferer noch viel zu tun./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5,25 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
6,82 € 		Abst. Kursziel*:
-22,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
6,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22,62%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

