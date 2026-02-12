Symrise Aktie

12.02.2026 15:35:25

EQS-DD: Symrise AG: Dr. Stephanie Coßmann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.02.2026 / 15:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Stephanie
Nachname(n): Coßmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Symrise AG

b) LEI
529900D82I6R9601CF26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
72,38 EUR 16.285,50 EUR
72,38 EUR 16.285,50 EUR
72,38 EUR 16.285,50 EUR
72,40 EUR 101.722,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
72,3935 EUR 150.578,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


12.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103222  12.02.2026 CET/CEST





