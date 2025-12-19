Nagarro Aktie
WKN DE: A3H220 / ISIN: DE000A3H2200
|
19.12.2025 11:00:04
EQS-News: Aufsichtsratsvorsitzender der Nagarro SE legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder
|
EQS-News: Nagarro SE
/ Schlagwort(e): Personalie
München, den 19. Dezember 2025 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Nagarro SE, Herr Dr. Martin Enderle, hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 niedergelegt. Der Aufsichtsrat wird zeitnah einen Nachfolger für Herrn Dr. Enderle im Vorsitz des Gremiums wählen. In der Zwischenzeit nimmt der stellvertretende Vorsitzende, Herrn Christian Bacherl, die Aufgaben des Vorsitzenden wahr. Der Vorstand wird zu gegebener Zeit einen Antrag an das zuständige Amtsgericht auf Ergänzung des vakanten Aufsichtsratssitzes stellen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand danken Herrn Dr. Enderle für seine Arbeit im Aufsichtsrat und für seinen engagierten Einsatz für das Unternehmen.
Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, “fluidic“, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine “Fluidic Intelligence”-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.
FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.
19.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Telefon:
|089 / 785 000 282
|E-Mail:
|ir@nagarro.com
|Internet:
|www.nagarro.com
|ISIN:
|DE000A3H2200
|WKN:
|A3H220
|Indizes:
|TecDAX, SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2249202
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2249202 19.12.2025 CET/CEST
