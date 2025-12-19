EQS-News: Aufsichtsratsvorsitzender der Nagarro SE legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder

EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsratsvorsitzender der Nagarro SE legt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder



19.12.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, den 19. Dezember 2025 – Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Nagarro SE, Herr Dr. Martin Enderle, hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 niedergelegt. Der Aufsichtsrat wird zeitnah einen Nachfolger für Herrn Dr. Enderle im Vorsitz des Gremiums wählen. In der Zwischenzeit nimmt der stellvertretende Vorsitzende, Herrn Christian Bacherl, die Aufgaben des Vorsitzenden wahr. Der Vorstand wird zu gegebener Zeit einen Antrag an das zuständige Amtsgericht auf Ergänzung des vakanten Aufsichtsratssitzes stellen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Vorstand danken Herrn Dr. Enderle für seine Arbeit im Aufsichtsrat und für seinen engagierten Einsatz für das Unternehmen.



Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, “fluidic“, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine “Fluidic Intelligence”-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com.