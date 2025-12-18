TecDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nagarro SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nagarro SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Nagarro SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Nagarro SE-Aktie bei 116,80 EUR. Bei einem Nagarro SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,562 Nagarro SE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 74,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 636,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,30 Prozent verringert.

Nagarro SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 933,89 Mio. Euro. Das Nagarro SE-IPO fand am 16.12.2020 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nagarro SE-Aktie belief sich damals auf 69,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at