EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
29.10.2025 09:45:03
EQS-News: Evotec SE: Bekanntgabe der Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 am 05. November 2025
EQS-News: EVOTEC SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
In einer Telefonkonferenz in englischer Sprache werden die Ergebnisse und Schwerpunkte aus dem Berichtszeitraum näher erläutert. Außerdem wird über die aktuelle Geschäftsentwicklung berichtet.
Datum: Mittwoch, 05. November 2025
Uhrzeit: 14.00 Uhr (deutsche Zeit)
Zur Teilnahme am Audio-Webcast melden Sie sich bitte über diesen Link an. Die Präsentation wird kurz vor der Veranstaltung zum Download zur Verfügung gestellt.
Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung auf unserer Website unter Finanzpublikationen - Evotec zur Verfügung stehen.
Für die Teilnahme per Telefon registrieren Sie sich bitte vorab über diesen Link. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den entsprechenden Einwahldaten wie Telefonnummer, Zugangscode und PIN für den Anruf.
Sollten Sie sich per Telefon einwählen, können Sie die Präsentation parallel dazu im Internet unter diesem Link verfolgen.
Über Evotec SE
Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität.
Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern.
Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie.
Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.
Zukunftsbezogene Aussagen
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Volker Braun
29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 560 81-0
|Fax:
|+49 (0)40 560 81-222
|E-Mail:
|info@evotec.com
|Internet:
|www.evotec.com
|ISIN:
|DE0005664809
|WKN:
|566480
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
|EQS News ID:
|2219722
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2219722 29.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu EVOTEC SE
29.10.25
|EQS-News: Evotec SE to announce results for the first nine months 2025 on 05 November 2025 (EQS Group)
29.10.25
|EQS-News: Evotec SE: Bekanntgabe der Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 am 05. November 2025 (EQS Group)
29.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
29.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
28.10.25
|TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
28.10.25