Lohnende EVOTEC SE-Anlage? 28.10.2025 10:03:43

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,92 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 43,630 EVOTEC SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie auf 7,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,82 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 68,92 Prozent vermindert.

Am Markt war EVOTEC SE jüngst 1,27 Mrd. Euro wert. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SEmehr Analysen

09.10.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
03.09.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
13.08.25 EVOTEC Buy Warburg Research
13.08.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
31.07.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
EVOTEC SE 7,05 0,00%

EVOTEC SE 7,05 0,00% EVOTEC SE

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

