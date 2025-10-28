EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Lohnende EVOTEC SE-Anlage?
|
28.10.2025 10:03:43
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,92 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 43,630 EVOTEC SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie auf 7,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,82 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 68,92 Prozent vermindert.
Am Markt war EVOTEC SE jüngst 1,27 Mrd. Euro wert. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Analysen zu EVOTEC SEmehr Analysen
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|7,05
|0,00%
