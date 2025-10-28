TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EVOTEC SE-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das EVOTEC SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 22,92 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 43,630 EVOTEC SE-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie auf 7,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,82 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 68,92 Prozent vermindert.

Am Markt war EVOTEC SE jüngst 1,27 Mrd. Euro wert. Am 10.11.1999 wurden EVOTEC SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der EVOTEC SE-Aktie lag beim Börsengang bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at