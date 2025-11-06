EQS-News: HAMBORNER REIT AG setzt planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2025 fort

EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

HAMBORNER REIT AG setzt planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2025 fort

Planmäßige operative Geschäftsentwicklung

Verminderung der Miet- und Pachterlöse um 2,8 % auf 67,9 Mio. Euro

Rückgang des FFO um 12,2 % auf 36,7 Mio. Euro

Reduzierung des Loan-to-Value (LTV) auf 43,3 % (-0,4 %-Pkt. YTD)

Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 9,65 Euro (-1,4 % YTD)

Bestätigung des Gesamtjahresprognose 2025

GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2025

Duisburg, 6. November 2025 – In einem weiterhin herausfordernden gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Umfeld konnte die HAMBORNER REIT AG ihre operative Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal des laufenden Jahres planmäßig fortsetzen.

Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich im Zeitraum Januar bis September 2025 auf 67,9 Mio. Euro und lagen damit 2,8 % unter dem Niveau der Vorjahresperiode. Der Rückgang ist insbesondere auf die zuletzt erfolgten Objektveräußerungen zurückzuführen. Beeinflusst durch die Mietrückgänge sowie die im Rahmen des Gesamtjahresausblicks prognostizierten erhöhten Kostenbelastungen reduzierten sich die Funds from Operations gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12,2 % auf 36,7 Mio. Euro. Der FFO je Aktie verminderte sich dementsprechend auf 0,45 Euro (Vorjahr: 0,51 Euro).

Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt komfortabel. Die REIT-Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2025 mit 55,8 % weiterhin auf hohem Niveau. Nach einem unterjährigen Anstieg infolge der Dividendenauszahlung im zweiten Quartal reduzierte sich der Loan to Value (EPRA-LTV) zum 30. September 2025 auf 43,3 %.

PORTFOLIOENTWICKLUNG

Zu Beginn des zweiten Quartals 2025 sind mit dem Einzelhandelsobjekt in Lübeck sowie dem Büroobjekt in Osnabrück zwei veräußerte Immobilien in den Besitz der jeweiligen Käufer übergegangen.

In Abstimmung mit dem externen Gutachter hat die Gesellschaft zum 30. Juni 2025 Verkehrswertanpassungen für insgesamt vier Büro- und Einzelhandelsobjekte vorgenommen, die insbesondere auf eine veränderte Standort- bzw. Vermietungssituation zurückzuführen sind. In Summe führten die Anpassungen zu einem Verkehrswertrückgang von 7,3 Mio. Euro bzw. 0,5%.

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres haben keine Portfolio-Veränderungen stattgefunden. Das Portfolio setzt sich damit weiterhin aus 38 Einzelhandels- und 26 Büroimmobilien zusammen. Der Verkehrswert des Gesamtportfolios lag zum 30. September 2025 unverändert bei 1.406,3 Mio. Euro.

Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie erhöhte sich im abgelaufenen Quartal auf 9,65 Euro und lag damit 1,4 % unter dem Niveau zum Jahresende 2024 (9,79 Euro).

OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft die konstante Geschäftsentwicklung ebenfalls fortsetzen und ihre Vermietungsaktivitäten weiter intensivieren. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wurden Verträge für Mietflächen von rd. 25.000 m² (Vorjahr: rd. 33.000 m²) abgeschlossen, wobei der weit überwiegende Anteil auf Vertragsverlängerungen mit Bestandsmietern innerhalb des Büroportfolios entfiel.

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) ist in den ersten neun Monaten leicht gesunken und belief sich zum 30. September 2025 auf 5,5 Jahre, wobei die Laufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und Büroportfolios 6,7 bzw. 4,0 Jahre betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote reduzierte sich im dritten Quartal geringfügig auf 3,4 % (30. Juni 2025: 3,5 %).

AUSBLICK

Angesichts der weiterhin planmäßigen Geschäftsentwicklung hält die Gesellschaft an ihrer im Geschäftsbericht 2024 veröffentlichten grundsätzlichen Einschätzung zur Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fest.

Unter Berücksichtigung der im Geschäftsbericht dargestellten Prognoseannahmen erwartet die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 Erlöse aus Mieten und Pachten zwischen 89,5 Mio. Euro und 90,5 Mio. Euro sowie ein operatives Ergebnis (FFO), das sich voraussichtlich zwischen 44,0 Mio. € und 46,0 Mio. € bewegen wird.

WESENTLICHE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 30. SEPTEMBER 2025

9M 2025 9M 2024 Veränderung Erlöse aus Mieten und Pachten 67,9 Mio. € 69,8 Mio. € -2,8 % Betriebsergebnis 16,4 Mio. € 21,3 Mio. € -22,8 % Ergebnis der Periode 9,2 Mio. € 11,6 Mio. € -20,5 % Funds from Operations 36,7 Mio. € 41,8 Mio. € -12,2 % Funds from Operations (FFO) je Aktie 0,45 € 0,51 € -12,2 % 30. Sep. 2025 31. Dez. 2024 Veränderung REIT EK-Quote 55,8 % 55,2 % +0,6 %-Punkte Loan to Value (LTV) 43,3 % 43,7 % -0,4 %-Punkte EPRA Net Asset Value (NAV) 785,0 Mio. € 796,3 Mio. € -1,4 % EPRA Net Asset Value (NAV) je Aktie 9,65 € 9,79 € -1,4 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) 785,0 Mio. € 796,3 Mio. € -1,4 % EPRA Net Tangible Assets (NTA) je Aktie 9,65 € 9,79 € -1,4 % Anzahl der Immobilien 64 66 -2 Verkehrswert des Immobilienportfolios 1.406,3 Mio. € 1.441,0 Mio. € -2,4 % EPRA Leerstandsquote 3,4 % 2,8 % +0,6 %-Punkte Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge 5,5 Jahre 5,8 Jahre -0,3 Jahre

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. September 2025 steht im Bereich Finanzberichte auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Weiterführende Informationen zu den dargestellten Kennziffern können dem Glossar entnommen werden.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit verteiltes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,4 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte sowie moderne Büroobjekte an etablierten Standorten.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

