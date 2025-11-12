EQS-News: Lenzing stärkt Marktposition im Hygiene-Segment mit Investition von EUR 15 Mio.

Lenzing Aktie
Lenzing stärkt Marktposition im Hygiene-Segment mit Investition von EUR 15 Mio.
Lenzing AG
Lenzing stärkt Marktposition im Hygiene-Segment mit Investition von EUR 15 Mio.
Lenzing, 12. November 2025 – Die Lenzing AG investiert rund EUR 15 Mio. in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten für Premium-Viscosefasern am Standort Lenzing, Österreich. Diese strategische Maßnahme ist Teil des kürzlich angekündigten Investitionsprogramms in Höhe von insgesamt EUR 100 Mio. zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Standorte. Der Kapazitätsausbau unterstreicht das klare Bekenntnis von Lenzing zu nachhaltigen Lösungen für den globalen Hygienemarkt und stärkt die Rolle des Unternehmens als verlässlicher Anbieter hochwertiger Fasern für Anwendungen in der Damenhygiene.
„Diese Investition ist ein bedeutender Schritt zur Stärkung eines unseres Kerngeschäfts im Bereich Vliesstoffe“, sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing AG. „Sie schafft die Grundlage für langfristiges Wachstum und der nachhaltigen Versorgung in einem dynamischen Marktumfeld.“
Im Fokus steht der Ausbau der Kapazitäten sowie die Sicherstellung höchster Qualitätsstandards für die trilobale Spezialfaser VEOCEL™ Viscostar. Diese Premiumfaser übertrifft herkömmliche Viscose bei den Syngina-Werten und trägt dank ihres charakteristischen Querschnitts maßgeblich zu einer effizienten Saugfähigkeit in Tamponprodukten bei. Mit der Erweiterung kann Lenzing die wachsende Nachfrage strategischer Kunden bedienen und gleichzeitig höchste Qualitätsstandards gewährleisten.
„Mit dieser Investition an unserem Standort in Lenzing bekräftigen wir einmal mehr unser Engagement für nachhaltige Innovationen im Hygienebereich“, sagt Patricia A. Sargeant, EVP Commercial Nonwovens bei Lenzing. „Sie ist ein klares Signal für unsere langfristigen Wachstumsambitionen und unsere konsequente Kundenorientierung.“
Diese Initiative unterstützt die strategischen Ziele von Lenzing in den Bereichen Premiumisierung, Nachhaltigkeit und technologische Differenzierung. Gleichzeitig trägt sie zur weiteren Diversifizierung unseres Portfolios an Premiumfasern bei und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit im Hygienesektor.
Lenzing AG
+43 7672-701-0
+43 7672-96301
office@lenzing.com
www.lenzing.com
AT0000644505
ATX
Wiener Börse (Amtlicher Handel)
2228154
EQS News-Service
